Wer heute das Horror-Haus von Josef Fritzl bewohnt

Zehn Jahre ist es nun her, dass eine 41-jährige Frau in Amstetten aus der Gefangenschaft ihres Vaters befreit wurde. Josef Fritzl hatte sie 24 Jahre lang in einem winzigen Keller eingesperrt und mit ihr dort sieben Kinder gezeugt. Die Vorstellung, dieses Haus zu betreten, geschweige denn darin zu wohnen, löst wohl bei den meisten Menschen Unbehagen aus. Doch verlassen ist das ehemalige „Horror-Haus“ heute keineswegs: Seine Bewohner fühlen sich trotz dessen dunkler Vorgeschichte sehr wohl.