Amadeus: Bilderbuch und Wanda räumen ab

Zweiter Amadeus für RAF Camora, Ehrung für Wilfried

Der mittlerweile in Berlin ansässige RAF Camora, im Vorjahr mit „Anthrazit“ auf Platz eins der Albumcharts, wurde bester Hip-Hop/Urban-Künstler und holte sich nach 2014 seinen zweiten Preis ab. Ebenfalls nicht zum ersten Mal wurden 5/8erl in Ehr‘n im Rahmen des Amadeus prämiert - die Wiener Formation setzte sich heuer in der Kategorie Jazz/World/Blues durch. In Sachen Schlager/Volksmusik war es hingegen eine Angelegenheit für das Nockalm Quintett, für härtere Klänge wurden Kaiser Franz Josef (Hard & Heavy) ausgezeichnet. Und schließlich wurde der im Vorjahr verstorbene Wilfried Scheutz bei der von Conchita moderierten Gala postum für sein Lebenswerk geehrt.