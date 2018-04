„Weltmeister“: China-E-SUV mit deutschem Namen

Doppelter Preis in Europa

Was die Weltmeister-Mannschaft ihrem SUV an Komfort und Fahreigenschaften mit auf den Weg gab, müssen erste Testfahrten zeigen. Für die allerdings weit gereist werden muss. Denn Firmenchef Freeman Shen erteilt einem Europa-Export derzeit eine Absage. „Wir konzentrieren uns zunächst ganz auf unseren Heimatmarkt China, können in unserer neuen Fabrik im Endausbau auch nur gut 100.000 Autos pro Jahr bauen“. Er verspricht aber, dass vor allem der deutsche Markt im zweiten Schritt angepeilt wird. Da in dem derzeitigen Preis ein hoher staatlicher Zuschuss steckt, müsste der EX5 wohl etwas teurer als in China werden. Ein WM-Manager schätzt einen Preis für Europa ab rund 30.000 Euro, will aber darauf nicht festgelegt werden.