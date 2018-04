Schmiergeld-Prozess:„Wir haben ihm voll vertraut“

Urteil erging noch keines

Der zweite Prozesstag gab auch einen Einblick in die Verflechtungen von TVB und Silvretta Seilbahnen, die in Ischgl ungewöhnlich eng sind. Beispielsweise liefen die Verhandlungen mit den Künstlern für die Osterkonzerte stets über den TVB, die Rechnung musste aber an die Bergbahn gerichtet werden. Sehr detailreich ging es um diese Verknüpfungen. Denn diese könnten auch bei der Beantwortung der Frage mitspielen, ob der 45-Jährige als TVB-Amtsträger tätig war und daher das Delikt der Bestechlichkeit erfüllt ist. Mitangeklagt sind - wie berichtet - auch die Zahler der Provisionen. Fortsetzung und Urteil folgen.