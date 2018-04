Sexy Olympiasiegerin ist fit für den Sommer

Olympia- und WM-Gold

Sportlich überzeugte die Freestyle-Skierin aus Kanada erst im vergangenen Winter wieder. Mit Silber bei den Olympischen Spielen in Pyeongchjang konnte sie die Goldene von Sotschi 2014 zwar nicht verteidigen, aber dennoch einen weiteren Achtungserfolg in ihrer glanzvollen Karriere erzielen. Dufour-Lapinte holte außerdem 2015 bei der WM am Kreischberg Gold.