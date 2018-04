Österreich gewann Auftaktspiel beim Alrosa Cup

Österreichs Eishockey-Nationalteam hat das erste Spiel im Rahmen des Alrosa-Cups in St. Petersburg gewonnen! Gegen die U25-Auswahl von Weißrussland setzten sich die Rot-Weiß-Roten bei ihrer Vorbereitung auf die in Kürze startende WM am Donnerstag mit 3:2 (1:0, 1:1, 1:1) durch. Schweiz-Legionär Dominic Zwerger (Ambri-Piotta) gelang in der 45. Minute der entscheidende Treffer.