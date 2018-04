Sahara-Tief beschert uns Wochenende mit 30 Grad!

„Wertvoller Nachschub an Mineraldünger“

Das Sommerwetter bringt auch wieder Saharastaub mit sich. Für die Menschen ist das aber vollkommen ungefährlich. Und die Natur profitiert sogar davon: „Böden bekommen bei solchen Situationen wertvollen Nachschub an Mineraldünger“, so Spatzierer. Der Sand in der Luft verändert auch die Lichtfarbe: Sonnenuntergänge werden blass und auch das Himmelblau nimmt weißliche Züge an.