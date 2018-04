ATIB-Skandal sorgt auch in Linz für viel Aufregung

Die Militär-Spiele türkischer Kinder in einer Wiener Moschee haben auch bei der Linzer ÖVP die Alarmglocken schrillen lassen. Für Klubchef Martin Hajart war der Vorfall die Spitze des Eisbergs. Er befürchtet auch in Linz Parallelgesellschaften und will dringend eine Reform des Migrationsbeirats.