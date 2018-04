„Straße der Musik“ durchs Almen- und Joglland

Zu den Bürgermeistern der Gemeinden gesellten sich am Donnerstag in Pernegg etwa die Ritschis, in Breitenau die Grafen, in Gasen die Stoanis und in Birkfeld die Edlseer. Wobei die Straße der Musik sowohl volkstümlich als auch echt steirisch klingt - oder eben nach großer Luxusbesetzung, wie der Musikverein Birkfeld am Ende bewies.