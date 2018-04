Flutwelle in Wüstental tötet mehrere Teenager

Überschwemmungen und Erdrutsche in weiten Teilen des Landes

Nach den schweren Überschwemmungen und Erdrutschen in ganz Israel und besonders in der Negevwüste sowie am Toten Meer sind viele Straßen gesperrt worden. Der Flughafen von Eilat am Roten Meer wurde geschlossen, weil sich der Schlamm auf der Landebahn ausgebreitet hat. Im Zentrum von Tel Aviv mussten Fußgänger in manchen Straßen knietief durchs Wasser waten. In der Negevwüste war bereits am Mittwoch ein 17-jähriger Beduine ertrunken, im Westjordanland starb eine junge Palästinenserin.