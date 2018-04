Für 1 Mrd. Euro! Fulham-Boss will Wembley-Stadion

Khan plant offenbar, die Jaguars zumindest phasenweise in London anzusiedeln und das vielleicht berühmteste Fußball-Stadion der Welt damit teilweise in eine Football-Heimstätte umzuwandeln. Die Zeitung „The Sun“ berichtete, dass in diesem Fall das englische Nationalteam die Länderspiele im Oktober und November in anderen Arenen absolvieren müsste. Ansonsten solle Wembley Austragungsort für „Three Lions“-Auftritte bleiben - ebenso wie für das FA-Cup-Finale.