Trump-Leibarzt wird nun doch nicht Minister

Der Leibarzt von US-Präsident Donald Trump, Ronny Jackson, hat seine Kandidatur für das Amt des Veteranenministers zurückgezogen. „Mit Bedauern“ verzichte er darauf, sagte der Mediziner und Konteradmiral am Donnerstag in Washington. Jackson war in den vergangenen Tagen massiv unter Druck geraten. Ihm wird vorgeworfen, Mitarbeiter schlecht behandelt und leichtfertig Medikamente verteilt zu haben, auch soll er bei der Arbeit immer wieder betrunken gewesen sein.