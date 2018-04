Wie Ärzte und Forscher Alejnas Leben retteten

Eine fröhliche, aufgeweckte und strahlende junge Frau sitzt zwischen Kinderarzt Jürgen Brunner und Immunologin Doris Wilflingseder. „Mit geht’s heute voll gut“, verrät die Osttirolerin und lacht. Es ist das Lachen eines Menschen, von dem eine Last abgefallen ist. Alejnas Last heißt „Systemischer Lupus“ - eine seltene Autoimmunerkrankung. Das Abwehrsystem greift den eigenen Körper an, chronische Entzündungen von Bindegewebe und Organen sind die Folge.