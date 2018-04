NADA warnt: Doping „macht auch im Fußball Sinn!“

Laut Sörgel, der die Aussagen von Müller-Wohlfahrt als „absurd“ bezeichnete, verdrehe dieser die Tatsachen. „Die anabolen Substanzen werden doch im Fußball - wie bei den Radfahrern auch - nicht in massiven Dosierungen eingenommen, die Muskelmasse machen“, sagte der Pharmakologe. Vielmehr gehe es um „kleinere Dosierungen, die die Regenerationsfähigkeit verbessern - und da haben sich anabole Substanzen gut bewährt“, betonte Sörgel: „Sie verbessern offensichtlich auch die Stimmungslage. Deswegen gibt es ja in so vielen Sportarten Doper mit Anabolika.“ Zu aktuellen Trends im Fußball gehöre laut Sörgel „die Kombination von nicht auf der Dopingliste stehenden Substanzen wie Koffein und Nikotin und auch Alkohol. Auch das ist Doping. Und das Schmerzmittel dazu - das ist Doping.“