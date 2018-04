Die Krönung eines Meisterstücks

„Die Manufaktur Kirchtag war mir natürlich ein Begriff, und insofern war mir durchaus bewusst welche Tradition und Handwerkskunst in den Schirmen steckt. Allerdings hat mich erst der Zufall nach einem Skiurlaub in Salzburg in die Werkstatt in der Getreidegasse geführt“, so Thomas Feichtner. Wohl eher ein Glücksfall, denn natürlich kam es zwischen Andreas Kirchtag, der den Betrieb bereits in der vierten Generation führt, und dem Wiener Designer sofort zum kreativen Funkenflug.