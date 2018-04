Djuricin soll Grün-Weiß wieder „titelfit“ machen

Jetzt sind in Hütteldorf endgültig alle Weichen pro Goran Djuricin gestellt! Wenn Rapid am Sonntag in Graz nicht untergeht, wird am Montag das grün-weiße Präsidium die Vertragsverlängerung mit dem Trainer absegnen. Denn auch Boss Michael Krammer ist vom 43-Jährigen überzeugt.