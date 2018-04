In Linz finden 80 Prozent „Big Brother“ sinnvoll

10.227 Linzer ab dem 16. Lebensjahr haben nach 1995, 1999, 2004 und 2011 nun an der fünften Linzer Bürgerbefragung teilgenommen. Viele Ergebnisse dürften Stadtchef Klaus Luger ordentlich ins Grübeln versetzt haben. Jahrelang wehrte sich der SPÖ-Bürgermeister gegen ein Bettelverbot. Im Frühling 2016 gaben die Roten doch noch nach und stimmten dem sektoralen Verbot in der Innenstadt zu. Dieses heißen nun rund 82 Prozent der Befragten für gut und richtig. Die Hälfte ist mit den Auswirkungen der Verordnung zufrieden. Ähnlich ist es auch bei der Kameraüberwachung in den Öffis. Da legte sich Luger auch jahrelang quer, stimmte im Vorjahr schlussendlich doch zu. Vier von fünf Linzern erachten aber nun „Big Brother“ in der Straßenbahn für sinnvoll.