Umbau-Hickhack seit 1997: Schule droht nun das Aus

Kein Geld auf der Seite

Seit Jänner müsste wegen der neuen Gemeindefinanzierung der Ort für das Projekt angespartes Geld zuschießen. Die Abgangsgemeinde hat in den Jahren zuvor aber nichts auf die Seite legen können. „Gemeinden wird vom Land empfohlen, zu kooperieren. Das könnte das Aus für die Schule bedeuten“, so Walch. Übrigens: In Oberösterreich ist der Rückstau bei den Schulsanierungen groß. Insgesamt stehen 217 Schulen auf der Warteliste.