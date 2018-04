LIVE: Aus und vorbei! Salzburg verliert mit 0:2

„Wir sind wirklich froh, hier zu sein. Wir haben natürlich Lust, ein großes Spiel abzuliefern“, verspürte neben der gesamten Mannschaft auch Trainer Marco Rose bei der Abschluss-Pressekonferenz enorme Vorfreude auf den Euro-Leckerbissen. Der Deutsche hat sich - wie schon so oft - auch für den Vierten der Ligue 1 etwas Spezielles überlegt. Weil Marseille anders auftreten wird als noch bei den beiden Begegnungen im Herbst. „Ich erwarte, dass Marseille-Coach Garcia etwas ändert. Aber wir brauchen keine Angst zu haben. Wir sind sehr flexibel“, meinte der Deutsche. Was auch bedeutet: Der Matchplan der „Bullen“ hat eine „Lösung“ für den Fall, sollte man wie bei Lazio Rom in Rückstand geraten.