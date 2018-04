Züge sollen sicherer werden

Der 20. April 2018 war für die ÖBB ein „Black Friday“. Um vier Uhr in der Früh raste ein Geisterzug auf Braunau zu. Nur 45 Minuten später kollidierten am Salzburger Hauptbahnhof zwei Züge bei Verschubarbeiten - 54 Personen wurden verletzt. Die ÖBB will nun die Sicherheit erhöhen. Die erste Maßnahme ist bereits im Laufen: die beteiligten Mitarbeiter sowie die verantwortlichen Führungskräfte wurden von ihren Funktionen beurlaubt, um eine intensive Safety-Nachschulung zu absolvieren. „Dies findet sowohl auf regionaler wie auch auf zentraler Ebene statt“, erklärt ÖBB-Sprecher Robert Mosser. Die Schulungen finden ab sofort kontinuierlich statt, sind für ein Jahr geplant.