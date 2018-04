Minister hüten Bett: Warum die Politik krank macht

In diesem Zusammenhang erinnert krone.tv- und W24-Moderator Gerhard Koller an den früheren Justizminister Michael Krüger. Er hatte im Jahr 2000 gerade einmal 25 Tage lang als Minister in der schwarz-blauen Regierung gedient - die bis heute kürzeste Ministerzeit in der Geschichte der Zweiten Republik. Seinen Rücktritt hatte der FPÖ-Politiker (und nunmehrige Parteianwalt des Team Stronach) damals mit einem Überlastungssyndrom begründet. Krüger habe „die Vorzeichen richtig interpretiert und sich selbst aus dem Verkehr gezogen“, beurteilt Dr. Exel die Vorgehensweise Krügers als einzig richtige Reaktion in einer solchen Situation.