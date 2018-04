Neuer Großtrafo: Mehr Power für grüne Wende

Um die Herausforderungen der Energiewende zu meistern, baut der Übertragungsnetzbetreiber APG den wichtigsten Stromnetz-Knotenpunkt in Südösterreich aus. Donnerstag wurde in Obersielach ein neuer Großtransformator in Betrieb genommen. Er soll Windstrom aus dem Osten mit Speicherkraftwerken verbinden.