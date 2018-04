„Regierung schädigt Gesundheit der Arbeitnehmer“

Am Samstag findet zum 21. Mal der Welttag für Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz statt. Der von der International Labour Organisation (ILO) initiierte Aktionstag soll daran erinnern, dass die meisten Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten durch Prävention vermieden werden könnten. In diesem Zusammenhang übt der Wiener SPÖ-Gemeinderat Christian Deutsch anlässlich der Aussagen von von Sozial- und Gesundheitsministerin Beate Hartinger-Klein (FPÖ) zur AUVA heftige Kritik an der türkis-blauen Bundesregierung.