Navas patzt gegen Bayern - Real jubelt trotzdem!

Real Madrid hat sich am Mittwoch eine gute Ausgangsposition für den Einzug ins Champions-League-Finale erkämpft. Der Titelverteidiger gewann in München gegen den FC Bayern mit 2:1 und hat dadurch im Rückspiel am Dienstag im Estadio Bernabeu alle Trümpfe in der Hand. Beim Tor der Bayern sah Real-Keeper Keylor Navas jedoch ganz schlecht aus. Alle Highlights der Partie sehen Sie oben im Video!