Vorvertrag bei Ferrari? Das sagt RB-Star Ricciardo

Eingriff an der Lippe

In Baku tritt der Fahrer aus Perth in Westaustralien mit besten Erinnerungen an, nachdem er in einem chaotischen Grand Prix am Kaspischen Meer im Vorjahr gewonnen hat. Vor dem Rennen in Baku musste sich der China-Sieger allerdings einem kleinen Eingriff an seiner Lippe unterziehen.