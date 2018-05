David „The Hoff“ Hasselhoff: Einer von uns!

Skandale? Egal!

„Vor mehr als 30 Jahren hat meine Musikkarriere in einer kleinen Stadt namens Wiener Neustadt begonnen und mein Vater hat damals noch das Merchandise gemacht“, erinnert sich Hasselhoff zurück, „wir haben dort in einem Zelt gespielt und den furchtbaren Song ,Night Rocker‘ gesungen. Ich hatte aber nirgendwo anders in meiner Karriere auch nur annähernd so viel Erfolg wie hier in Österreich. Ich fühle mich geehrt, bin dankbar dafür und kann nicht aufhören zu lächeln, wenn ich immer wieder zurückkomme.“ Egal was „The Hoff“ auch macht, in Österreich strahlt sein Stern heller als überall anders. Da können auch Skandale oder Skandälchen, die sich während einer so üppigen Karriere unweigerlich ansammeln, nichts ändern. Scheidungsverfahren werden ihm ebenso verziehen wie die schiefe Gesangsstimme oder dereinst alkoholische Ausfälle, die sogar soweit gingen, dass ihn seine Tochter dabei filmte, wie er volltrunken am Boden kriechend einen Burger verdrückte.