Attacke auf Kinder: Phantombild zeigt Gesuchten

Die beiden Schüler hatten am 6. März am Fitness-Parcours in Stadl-Paura gespielt, als sie von einem jungen Mann angepöbelt wurden. Daraufhin rannten die Brüder davon, der Täter hinterher. Als der 13-Jährige stürzte, schlug ihm der Mann mit einem Ast auf den Kopf. Dem Zwölfjährigen gelang es, seinen Bruder wegzuziehen, und die zwei flüchteten. Sie wurden teilweise schwer verletzt.