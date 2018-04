Geld für eingesandten Schmuck nie erhalten

Sabine N. (Name geändert) hätte Geld gut gebrauchen können. Also sandte sie im November vergangenen Jahres Schmuck an die auf der Webseite Goldankauf123.de angegebene Adresse. Und erhielt daraufhin eine Verständigung, dass ihr nach „exakter Analyse“ rund 400 Euro zustehen würden. Die Leserin forderte das Geld an, doch nach weiteren automatisierten E-Mails kam von der Firma aber statt des versprochenen Geldes nichts mehr!