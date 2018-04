Lebensmittel & Co: Tirol bleibt teures Pflaster

Die Ergebnisse

Während in Innsbruck die Preise für den kompletten Warenkorb zwischen 113,96 Euro (Merkur) und 118, 66 (Billa) lagen, bewegten sich in München die Preise zwischen 89,46 Euro (Hit) und 98,84 Euro (Rewe). Im Schnitt kostete der Warenkorb in München 94,20 Euro und Innsbruck 116,76 - damit lag der Unterschied bei 23,94 Prozent. Der günstigste Warenkorb in Innsbruck war mit 113,96 Euro (Merkur) noch immer erheblich teurer, als der teuerste in München mit 98,84 Euro (Rewe).