Rodlauer kehrt als Cheftrainer zu ÖSV-Damen zurück

„Das ist eine interessante und reizvolle Aufgabe. Das Niveau des Damen-Skispringens hat sich in den letzten Jahren noch einmal verbessert und der Weltcup wird in Zukunft durch zusätzliche, attraktive Veranstaltungen weiter aufgewertet“, wurde Rodlauer in einer ÖSV-Aussendung zitiert. „Wir haben nicht viele, aber sehr gute Athletinnen, mit denen wir in eine hoffentlich erfolgreiche Zukunft gehen.“