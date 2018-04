Ein modernes Abenteuer im römischen Weltreich

Latein in der Schule und Asterix in der Freizeit mit seinem „Die spinnen, die Römer!“ Damit ist das römische Weltreich, das sich ab 15 v. Chr. in Noricum - heute Österreich - ausbreitete, stets präsent. Aber das sind nur zwei der vielen Errungenschaften, die die Römer uns überlassen haben. Viele schöne Exponate und wirklich gelungene Medienstationen lassen all diese Entwicklungen in der Hauptschau der Landesausstellung in Enns Revue passieren.