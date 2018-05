Wiener Jugend lässt alte Trends aufleben

In Zeiten, in denen man seine Fotos großteils per Handy macht, in einer Cloud speichert und via Social Media allen Internetusern zeigt, ist das Ausdrucken oder Entwickeln von Bildern eigentlich nicht mehr angesagt. Hätte man zumindest gedacht. Denn das Modell in Sachen Sofortbildkamera ist wieder auf dem Vormarsch. Sogar so beliebt, dass bereits eine neue, alte Polaroid-Kamera auf den Markt gekommen ist. Es ist ja eigentlich auch viel schöner, ein Foto in der Hand zu haben, an die Wand zu hängen oder in die Geldbörse zu legen, als sie immer nur auf einem Bildschirm zu sehen.