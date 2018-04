Seltenes Riesen-Ei eines Elefantenvogels entdeckt

Weltweit nur 40 Elefantenvogel-Eier

Bei Nachforschungen in Buffalo stellte sich heraus, dass ein Kurator des Museums das Ei 1939 gekauft hatte und es danach in Vergessenheit geriet. Experten gehen davon aus, dass nur rund 40 derartige Eier weltweit in Museen zu finden sind. Ab dem 1. Mai will das Naturkundemuseum sein frisch gefundenes Ei in einer Ausstellung den Besuchern präsentieren.