Uber im Trubel, die Taxler im Jubel

Regeln sind da, um sie zu brechen

Und das mit so wenig Regeln wie möglich. Kostet eine Taxi-Lizenz in New York fast eine Million Dollar, reicht für Uber ein Führerschein. Der Fahrer ist Privatier, also auch nicht versichert. Sein Stundenlohn beträgt im Regelfall grob gerechnet etwas mehr als vier Euro. Viel Spaß also, wenn Sie von Uber nach einem Unfall mit Personenschaden Ihre Rechte einfordern wollen. Diese Wettbewerbsverzerrung und das Sozialdumping kritisieren Taxiunternehmer.