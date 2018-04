Königin Maxima: So hübsch sind ihre Töchter

Prinzessinnen im Mittelpunkt

Neben dem Königspaar stehen auf den Bildern besonders auch die Prinzessinnen im Mittelpunkt. Ein Foto zeigt das Königspaar im Partnerlook mit den Mädchen in der Schlosshalle: Maxima und ihre Töchter tragen schwarze Hosen und Ballerinas. Auch die Oberteile sind schwarz, nur Alexia trägt wie ihr Vater ein weißes Hemd. Auf einem weiteren Bild posieren die Mädchen wie Orgelpfeifen der Größe nach aufgereiht nebeneinander. Außerdem gibt es von jeder Prinzessin ein Einzelbild zu bewundern. Kronprinzessin Amalia zeigt sich in einem dunkelvioletten Kleid, ihre jüngere Schwester Alexia trägt ein schwarzes Samtkleid und Nesthäkchen Ariane ist in ein blaues Spitzenkleid geschlüpft.