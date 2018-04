Sommer voller Baustellen: Die Großprojekte in Wien

In der City selbst wird es im zweiten Halbjahr 2018 keine Baustellen geben, damit für die EU-Politiker alles glänzt. In den Bezirken führt aber kein Weg am Baustellensommer vorbei. Zu den „Highlights“, wie die Stadt sie nennt, zählen heuer Projekte von der Neugestaltung der Favoritenstraße bis zum Bau der Flaniermeile in der Währinger Straße.