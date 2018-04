Chip-Nachfrage treibt Samsung-Gewinn in die Höhe

Auch bei der Vorgängerreihe S8 sei der Absatz stark gewesen, hieß es. In den ersten drei Monaten des Jahres verkaufte Samsung 86 Millionen Mobiltelefone, davon waren 90 Prozent Smartphones. In der Sparte IT und mobile Kommunikation verzeichnete der Apple-Rivale nach rund zwei Billionen Won im Vorjahreszeitraum im ersten Quartal einen Anstieg des operativen Gewinns auf rund 3,8 Billionen Won.