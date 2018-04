EU sagt Fake News im Netz den Kampf an

Falschnachrichten im Internet sind seit Jahren ein immer größer werdendes Problem, das unter Umständen sogar Wahlergebnisse beeinflussen kann. Nun will die EU-Kommission den Fake News den Kampf ansagen - allerdings vorerst nicht mit verbindlichen Vorschriften. Stattdessen sollen die großen Online-Unternehmen wie Facebook und Co. in die Pflicht genommen werden. Gemeinsam mit Internetplattformen und Medien soll bis Juli ein Verhaltenskodex erarbeitet werden.