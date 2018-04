Verurteilt: Deutscher verkaufte SS-Sticker

Der Deutsche hatte im Vorjahr beim Harley-Treffen am Faaker See an seinem Verkaufsstand die Sticker mit den verbotenen SS-Runen verkauft. Polizisten waren bei einem Kontrollgang über die Aufkleber gestolpert. Der Verkäufer wurde nicht rechtskräftig zu einer Strafe von einem Jahr bedingt und eine Strafzahlung von 2.800 Euro verurteilt.