krone.at-User: „Dieser Kurs war längst überfällig“

Rekord-Quote für Kanzler-Show

Wir von krone.at sind natürlich weiterhin an Ihrem Feedback zu unserem neuen TV-Format in den Storykommentaren interessiert und hoffen, dass auch Sie beim nächsten spannenden #brennpunkt wieder live mit dabei sind. Die aktuellen Zahlen stellen übrigens selbst die Premierenausgabe mit Ex-Kanzler Christian Kern (SPÖ) und Innenminister Herbert Kickl (FPÖ) in den Schatten: Mit Stand Donnerstag, 12 Uhr, verzeichneten wir bereits rund 71.800 Videoabrufe - und die Story zur Debatte wurde am Mittwochabend allein in den ersten fünf Stunden 55.000-mal abgerufen ...