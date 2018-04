„Auto China“-Messe in Peking: Mehr als 8 Schätze

Weil der chinesische Automarkt in gigantischen Mengen Autos aufsaugt, sind so ziemlich alle Hersteller in Peking dabei. Ein paar wenige Marken wie Fiat, Opel oder Ssangyong mag man vermissen, doch ansonsten sind die Europäer, Koreaner, Japaner und auch viele US-Marken nahezu geschlossen vertreten. Sogar Tesla, eigentlich messescheu, hat einen eigenen Stand. Damit bietet die Auto China an Marken und Fahrzeugtypen eine wohl einzigartige Diversität. Und alle, vor allem aber die Chinesen selbst, setzen auf Wachstum. Die Messehallen sind jedenfalls randvoll mit neuen Autos. Über 1000 werden dieses Jahr vorgestellt. Mehr als jedes zehnte Exponat feiert in Peking sogar Weltpremiere. Zusätzlich haben sich 30 Asienpremieren zusammengefunden. Dabei sind konventionell getriebene Autos weiterhin in der Überzahl, doch die Zeiten, als E-Mobile als grüne Feigenblätter dienten, sind längst vorbei. Der chinesische Staat hat eine E-Auto-Quote verordnet, welche die Hersteller zwingt zu liefern. Entsprechend sind über 120 Exponate der heimischen Autobauer elektrisch getrieben. Zusätzlich stammen 50 Stromer aus nicht-chinesischer Produktion.