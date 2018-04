Franz-Jonas-Platz: Der nächste Hotspot in Wien

Kommt für den Franz-Jonas-Platz in Wien ebenfalls ein Alkoholverbot, so wie es ab Freitag am Praterstern in Kraft ist? Der Floridsdorfer Bezirkschef Georg Papai (SPÖ) fordert nun eines, nachdem die Opposition diesbezüglich seit 2013 Anträge eingebracht hat, die von Rot-Grün aber allesamt abgelehnt wurden. Gut täte es dem Platz vor dem Bahnhof allemal.