Rezept der Woche: Überbackene Austern

Zubereitung: Den Spinat putzen, waschen und trockenschleudern. Die gehackte Schalotte in Butter glasig anschwitzen, Spinat dazugeben, unter Rühren zusammenfallen lassen, mit Zitronensaft, Salz, Zucker und etwas Muskatnuss abschmecken. Für die Sauce Weißwein aufkochen, Crème fraîche dazugeben und Parmesan mit dem Schneebesen einrühren. Die Austern öffnen, aus der Schale lösen. Etwas Spinat in die tiefen Schalenhälften verteilen. Die rohen Austern darauflegen, mit dem restlichen Spinat bedecken und mit Sauce überziehen. In eine Kasserole schlichten und im heißen Backofen bei Grillfunktion 2 bis 3 Minuten überbacken, bis die Sauce leicht gebräunt ist. Sofort mit Baguette servieren.