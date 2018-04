Scarlett Johansson: Unabsichtlich Vagina gezeigt

Scarlett Johansson hat während des Spiels „Guess the Avengers“ in der TV-Show „Jimmy Kimmel Live!“ am Dienstag verraten, dass ihr auf der Flugzeugtoilette ein peinlicher Fauxpas passiert ist. Die 33-Jährige hat versehentlich einem Fluggast ihre Vagina präsentiert. Sie hatte leider vergessen, die Toilettentür zu verriegeln.