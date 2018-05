Die kultigsten Orte für den 1. Mai in Wien

Jedes Jahr am 1. Mai wird in Wien traditionell der Tag der Arbeit beziehungsweise der Staatsfeiertag gefeiert. Bei kaiserlichem Wetter und guter Stimmung bietet die Stadt zahlreiche Veranstaltungen, um den Feiertag mit Freunden oder Familie zu genießen. Das größte Event findet im Prater statt, gefolgt vom Rathausplatz. Es wird jedoch auch an anderen Orten in Wien gefeiert. City4U hat euch die coolsten Plätze herausgesucht: