Unbekannte sprengen Hochstand in die Luft

„Ja, dürfen die denn überhaupt schon alleine fortgehen?“ - will man sich fragen. Doch die beiden Jugendlichen waren bereits mehrmals unterwegs. Laut Anklage sollen die Nachwuchskriminellen in Klosterneuburg, Pressbaum und auch in Wien Wohnungen und Häuser geplündert und mindestens 57.000 Euro Schaden angerichtet haben. Derzeit stehen die jungen Verdächtigen in Korneuburg vor Gericht.