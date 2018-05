Starke Schweißtreiber: Kopfhörer zum Sporteln

Sony WF-SP700N

Die je rund acht Gramm leichten und spritzwassergeschützten Drahtlos-Stöpsel WF-SP700N von Sony verzichten zur Gänze auf Kabel, verfügen über integriertes Noise-Cancelling mit Pass-Through-Funktion und werden auf Wunsch durch die Verbindung mit Googles Assistant sogar smart. So lassen sich etwa per Sprachbefehl Fragen an die Suche des Internetkonzerns richten. Die Laufzeit beträgt dank Akku-Ladeschale bis zu drei Mal drei Stunden.