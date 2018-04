Anrainer verzweifeln wegen Autolärm

„Verkehrslärm ist nicht nur ein Ärgernis, dauerhaft macht er krank“, warnt der Verkehrsclub Österreich. Im Burgenland leiden laut aktuellen Daten 64.000 über 15-Jährige unter einem zu lauten Umfeld. Für mehr als die Hälfte davon ist Straßenlärm der Nervtöter Nummer eins. Durch Kfz-Verkehr seien 35-mal so viele Menschen belastet wie durch Bahnlärm, zehnmal so viele wie durch Flugzeuge, heißt es. In Niederösterreich fühlen sich 260.000 Bewohner von Autos, Lkw & Co. lärmmäßig überfahren. „Ein permanent hoher Geräuschpegel verursacht Stress. Mangelnde Konzentrationsfähigkeit, Schlafstörungen, Bluthochdruck bis zu Herzerkrankungen können die Folge sein“, wird betont.