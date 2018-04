Das neue City4U Wochenend-Horoskop

Der Widder.. Sollte in „Wieder“ umgetauft werden. Dieses Sternzeichen trinkt nämlich immer WIEDER am Wochenende zu viel. So auch an diesem. Freitag ist noch eher ruhig, doch Samstag geht es dann rund. Kleiner Tipp: Immer wieder Wasser zwischendurch trinken. Aber wir wissen ja, dass das eh wieder nicht funktioniert. Also Prost und viel Spaß mit dem Brummschädel am Sonntag.