Arnautovic: „Ich liebe sie, und sie lieben mich“

Die waren aber in erster Linie der Grund, weshalb „Arnie“ Mittwochabend im InterContinental in London ausgezeichnet wurde. Der österreichische Teamspieler wurde von den Fans mit der überwältigenden Mehrheit von 68 Prozent zum besten „Hammers“-Profi dieser Spielzeit gewählt, holte sich außerdem die Auszeichnung für die beste Neuverpflichtung der Saison und wurde auch von seinen Mitspielern zum besten Kicker des Klubs gekürt. Zehn Tore an der Zahl. Dazu vier Assists. Und jede Menge Show. Inklusive genialer Jubel-Posen. Als „magischer“ Marko wird der Wiener deshalb unter den West-Ham-Anhängern gefeiert.